Адвокат прокомментировал самоубийство экс-сотрудника ФСИН в зале суда

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Адвокат экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова Александр Котельницкий заявил, что не ожидал попытки самоубийства от своего подопечного. Как он объяснил в беседе с Москвой 24, подсудимый и его защита не предполагали вынесения сурового наказания.

"У Свиридова четвертая степень рака. Согласно нашему законодательству, его от наказания освобождают. Никто не рассчитывал, никто не знал, что такое может случиться. Не похож он был на такого человека. Мы нормально общались, утром перед судом нормально поговорили", – объяснил Котельницкий.

В свою очередь, в Мосгорсуде заявили, что в материалах дела не было медицинских заключений о наличии заболевания, препятствующего нахождению под стражей или отбытию наказания в виде лишения свободы.

Котельницкий также выразил мнение, что адвокатов Свиридова по факту инцидента допрашивать не будут. "Зачем? Там видео, аудио, записи – все было. Это же было в зале суда. Судья читает приговор, и после фразы "изменить меру пресечения" слышим хлопок. Свиридов пошатнулся, немножко простонал и лег", – рассказал Котельницкий.

Он также пояснил, почему в зале суда не присутствовали родственники погибшего. "У него дочка болеет, жена – с ребенком. По этой причине, может, и не пришли", – сказал юрист.

Ранее Мосгорсуд подтвердил гибель Виктора Свиридова. ЧП произошло в Чертановском суде после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 миллионов рублей. Свиридова признали виновным и приговорили к трем годам тюремного заключения в колонии строгого режима.

При этом известно, что рамки металлодетектора в Чертановском суде работали штатно в течение дня. Таким образом, опровергнута информация о том, что при проходе Свиридова не сработала рамка. Сейчас идет проверка соблюдения порядка досмотра судебными приставами на входе в здание.

В Сети появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой, как утверждают телеграм-каналы, Сиридов приходит в Чертановский суд и проходит через рамки. Пристав досматривает Свиридова после того как рамка пищит, но оружия не находит. Официального подтверждения подлинности видеозаписи пока нет.

Видео: телеграм-канал 112