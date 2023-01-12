Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

На Бауманской улице восстановили движение трамваев после аварии с обрывом проводов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Восстановлено движение трамваев на Бауманской улице", – говорится в сообщении.

Вечером 12 января грузовик с краном оборвал трамвайные провода на Бауманской улице. Из-за происшествия задерживались трамваи № 4, 37 и 50, а также автобусы № 440 в районе улиц Бауманской и Спартаковской.

По направлению к станции метро "Авиамоторная" автобусы курсировали по измененному маршруту.

На Бауманской улице ограничено движение из-за аварии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!