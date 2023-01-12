12 января, 22:37Происшествия
На Бауманской улице восстановили движение трамваев после аварии
Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
На Бауманской улице восстановили движение трамваев после аварии с обрывом проводов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Восстановлено движение трамваев на Бауманской улице", – говорится в сообщении.
Вечером 12 января грузовик с краном оборвал трамвайные провода на Бауманской улице. Из-за происшествия задерживались трамваи № 4, 37 и 50, а также автобусы № 440 в районе улиц Бауманской и Спартаковской.
По направлению к станции метро "Авиамоторная" автобусы курсировали по измененному маршруту.
На Бауманской улице ограничено движение из-за аварии
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