Информация о сбежавшем вооруженном военном в Москве является фейком – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Информация о том, что из одной из столичных воинских частей сбежал вооруженный солдат, является недостоверной. Об этом сообщает RT со ссылкой на неназванный источник.

Днем в четверг, 12 января, в Сети появились сообщения о том, что в Москве спецслужбы якобы разыскивают сбежавшего военнослужащего, вооруженного автоматом и гранатами.

По данным RT, в действительности в один из военкоматов позвонил мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он представился неким Дмитрием Афониным и заявил, что якобы ушел в самоволку с оружием и теперь планирует "приехать взрывать". Сейчас злоумышленника ищут.

Ранее в социальных сетях распространялась информация о сбежавших из воинской части, дислоцированной в Херсонской области, военнослужащих. К записи были приложены фото якобы ориентировки на 13 человек. Однако в крымском главке МВД опровергли сообщения о побеге добровольцев.

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