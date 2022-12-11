18:18Происшествия
Движение на МКАД затруднено из-за ДТП
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Движение на внутренней стороне 107-го километра МКАД затруднено из-за ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
По данным департамента, на участке грузовик врезался в автомобиль прикрытия ЖКХ. В результате для движения оказались недоступны две полосы из пяти. Автомобилистам рекомендовали искать пути объезда.
"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что автомобиль столкнулся со снегоуборочной техникой в центре Москвы. В результате происшествия водитель снегоуборочной техники скончался на месте от полученных травм. Водитель другого транспорта попытался скрыться с места ДТП. Позднее полиции удалось его поймать.
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