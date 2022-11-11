Семья мальчика, погибшего от удара приятеля на Ставрополье, не винит обидчика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семья мальчика, который погиб после неосторожного удара одноклассника на Ставрополье, не винит школьника в произошедшем. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на близких мальчика.

Родственники погибшего назвали случившееся несчастным случаем.

По данным СМИ, во время перемены подросток измазал мелом одежду своего одноклассника. В ответ же 15-летний школьник ударил приятеля ногой в солнечное сплетение. Сначала пострадавший почувствовал себя плохо, а потом потерял сознание. Учителя вызвали скорую помощь, но мальчик скончался до приезда врачей.

Оба школьника никогда не состояли на учете и воспитывались в полных и благополучных семьях.

"Когда сцепились двое мальчишек, даже в шутку, это всегда может кончиться плачевно <...> Нельзя обвинять ту семью! (Наша. – Прим. ред.) семья никого не обвиняет", – отметили близкие погибшего ребенка.

Согласно результатам судмедэкспертизы, смерть ребенка наступила за считанные секунды, но не в результате асфиксии. Близкие мальчика рассказали, что погибший дружил с одноклассником.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что школьник в Костроме ножом убил 12-летнюю одноклассницу. Тело девочки нашли в подъезде многоквартирного дома, когда она не вернулась домой после уроков. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.



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