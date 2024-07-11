Грузовик врезался в 14 автомобилей на трассе под Серпуховом

Фото: ГУ МВД России по Московской области

Грузовик врезался в 14 автомобилей в подмосковном Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 11 июля примерно в 20:20 на 103-м километре трассы М-2 "Крым" в сторону Москвы. Как сообщило ведомство, водитель грузовика Mercedes столкнулся с 14 машинами, которые стояли в дорожном заторе. В результате никто не пострадал, а у транспортных средств зафиксировали механические повреждения.

На месте происшествия находятся сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства аварии. По итогам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее два человека погибли и еще двое пострадали в результате аварии с участием четырех автомобилей в Люберцах. "ГАЗель" остановилась на дороге из-за поломки, затем в нее врезался водитель грузовика "МАЗ", из-за чего "ГАЗель" от удара выбросило на недавно прибывший патрульный автомобиль. Далее грузовик продолжил движение и по инерции врезался в еще одну машину.

