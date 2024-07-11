Аварийное отключение света произошло в Белгородской области из-за атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Город Грайворон в Белгородской области был атакован беспилотниками ВСУ, в результате чего произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц, а также в двух селах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Город Грайворон подвергся атаке беспилотников ВСУ. <...> Также произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города Грайворон, в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая", – написал он.

Губернатор также сообщил, что сбросами взрывных устройств также были повреждены два автомобиля на парковке возле многоквартирного дома. По его словам, обошлось без пострадавших.

До этого мужчина получил ранения в результате обстрела украинского армией города Шебекино Белгородской области. Гладков уточнил, что мирного жителя с контузией бригада скорой помощи доставила в городскую больницу № 2 Белгорода. Кроме того, повреждения получили шесть многоквартирных домов, два соцобъекта, объект торговли, а также четыре автомобиля и линия газоснабжения.