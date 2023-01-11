У здания МИД Афганистана прогремел взрыв – СМИ

Фото: AP Photo/Rahmat Gul

В Кабуле рядом со зданием афганского министерства иностранных дел прогремел взрыв. Также были слышны выстрелы. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ).

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи.

По данным телеканала, в результате происшествия есть погибшие и раненые, их количество превысило 20 человек.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в военном аэропорту Кабула. В результате несколько граждан погибли и получили ранения.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!