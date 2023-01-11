15:09Происшествия
У здания МИД Афганистана прогремел взрыв – СМИ
Фото: AP Photo/Rahmat Gul
В Кабуле рядом со зданием афганского министерства иностранных дел прогремел взрыв. Также были слышны выстрелы. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ).
На место происшествия прибыли бригады скорой помощи.
По данным телеканала, в результате происшествия есть погибшие и раненые, их количество превысило 20 человек.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в военном аэропорту Кабула. В результате несколько граждан погибли и получили ранения.
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