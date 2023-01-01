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08:57

Происшествия

Взрыв произошел в военном аэропорту Кабула

Фото: depositphotos/dechevm

Взрыв прогремел в военном аэропорту Кабула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Афганистана Нафи Такура.

По его словам, происшествие случилось на объекте утром. В результате несколько граждан погибли и получили ранения.

Ранее сообщалось, что на Ростовской АЭС загорелся находящийся на плановом ремонте блочный трансформатор. В результате один работник станции погиб, а еще один пострадал. Второго госпитализировали, ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

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