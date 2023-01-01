08:57Происшествия
Взрыв произошел в военном аэропорту Кабула
Фото: depositphotos/dechevm
Взрыв прогремел в военном аэропорту Кабула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Афганистана Нафи Такура.
По его словам, происшествие случилось на объекте утром. В результате несколько граждан погибли и получили ранения.
Ранее сообщалось, что на Ростовской АЭС загорелся находящийся на плановом ремонте блочный трансформатор. В результате один работник станции погиб, а еще один пострадал. Второго госпитализировали, ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.
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