Житель Обнинска устроил драку с сотрудницами полиции в дежурной части ОМВД

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Жителю Обнинска, который устроил драку с сотрудницами полиции в местной дежурной части ОМВД, предъявили обвинение по части 1 статьи 318, части 3 статьи 30, пункту "г" части 3 статьи 226 Уголовного кодекса РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области.

По данным ведомства, 44-летнего местного жителя задержали и доставили в дежурную часть 1 ноября. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он устроил драку с начальником смены и оперативным дежурным, а также пытался похитить у них оружие.

Судя по опубликованным в Сети видео, мужчина напал на двух женщин-полицейских. Он схватил их за волосы, одежду и повалил на пол. У одной из сотрудниц он попытался вытащить пистолет из кобуры.

"С учетом позиции прокуратуры города Обнинска в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Ранее сообщалось, что суд арестовал обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника ДПС в центре Москвы мужчину. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти").



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