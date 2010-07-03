Проверка проводится из-за объявления о продаже ребенка в WhatsApp

12:14
12:14
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/Mactrunk
Столичные оперативники проводят проверку по факту распространения в WhatsApp объявления о продаже ребенка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в группе "Реклама онлайн" в WhatsApp была размещена информация о продаже ребенка. Обратившийся в правоохранительные органы мужчина заявил, что получил пять сообщений с предложением приобрести несовершеннолетнего ребенка. К сообщениям были также приложены фотографии ребенка.
По факту произошедшего организована проверка, после чего будет принято процессуальное решение. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В апреле текущего года в Москве судили 34-летнюю женщину, которую обвиняли в продаже собственного ребенка. В Алма-Ате женщина разместила в социальной сети объявление о поиске родителей для своего младенца. За это она хотела получить 20 тысяч долларов.
Весной прошлого года она вместе с ребенком приехала в Москву для осуществления сделки. В роли потенциальных покупателей выступили правоохранители. В квартире на улице Большой Тульской обвиняемая написала отказ от ребенка и передала малыша "покупателям". В тот же день женщину задержали.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: