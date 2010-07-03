Проверка проводится из-за объявления о продаже ребенка в WhatsApp

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Столичные оперативники проводят проверку по факту распространения в WhatsApp объявления о продаже ребенка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в группе "Реклама онлайн" в WhatsApp была размещена информация о продаже ребенка. Обратившийся в правоохранительные органы мужчина заявил, что получил пять сообщений с предложением приобрести несовершеннолетнего ребенка. К сообщениям были также приложены фотографии ребенка.

По факту произошедшего организована проверка, после чего будет принято процессуальное решение. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В апреле текущего года в Москве судили 34-летнюю женщину, которую обвиняли в продаже собственного ребенка. В Алма-Ате женщина разместила в социальной сети объявление о поиске родителей для своего младенца. За это она хотела получить 20 тысяч долларов.

Весной прошлого года она вместе с ребенком приехала в Москву для осуществления сделки. В роли потенциальных покупателей выступили правоохранители. В квартире на улице Большой Тульской обвиняемая написала отказ от ребенка и передала малыша "покупателям". В тот же день женщину задержали.

