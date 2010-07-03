Женщину будут судить в столице за попытку продать своего ребенка

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В Москве перед судом предстанет 34-летняя женщина, которую обвиняют в продаже собственного ребенка. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – цитирует Иванову Агентство "Москва".

По данным следствия, в 2017 году в Алма-Ате женщина разместила в социальной сети объявление о поиске родителей для своего младенца. За это она хотела получить 20 тысяч долларов.

Весной прошлого года она вместе с ребенком приехала в Москву для осуществления сделки. В роли потенциальных покупателей выступили правоохранители. В квартире на улице Большая Тульская обвиняемая написала отказ от ребенка и передала малыша "покупателям".

В тот же день женщину задержали. Мальчика отправили в дом ребенка. Позже был установлен отец малыша. В настоящее время ребенок находится по месту жительства отца в Казахстане.