Предварительное расследование не подтвердило версию о покушении на министра в Ливане – СМИ

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На данный момент версия о покушении на исполняющего обязанности главы Минобороны Ливана Мориса Салима не подтвердилась. Об этом сообщает Al-Mayadeen.

"Согласно результатам предварительного расследования, речи о попытке покушения на исполняющего обязанности министра не идет", – рассказал телеканалу военный источник.

В свою очередь, в пресс-службе оборонного ведомства уточнили, что с Салимом все в порядке. Однако там не смогли ответить, была ли это попытка убийства, или исполняющий обязанности министра случайно попал под обстрел.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли кортеж с исполняющим обязанности министра обороны Ливана в бейрутском квартале Джиср-эль-Баша. По его словам, он не пострадал.

Также стало известно, что в ночь на 10 августа в Бейруте неизвестные бросили в двери здания диппредставительства Швеции зажигательную гранату, однако та не сработала. СМИ писали, что шведский посол Анн Дисмор не пострадала, так как находилась в запланированном отпуске.

По данным СМИ, нападение может быть связано с неоднократными акциями с сожжением Корана в Швеции.



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