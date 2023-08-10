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Неизвестные боевики обстреляли кортеж с министром обороны Ливана Морисом Слимом в бейрутском квартале Джиср-эль-Баша. Глава ведомства проинформировал об этом лично, передает телеканал MTV.

По его словам, он не пострадал во время покушения.

"Со мной все в порядке, я цел и невредим. Пули попали в заднее стекло", – поделился министр.

10 августа стало известно, что ночью в Бейруте неизвестные бросили в двери здания диппредставительства Швеции зажигательную гранату, однако та не сработала. СМИ писали, что шведский посол Анн Дисмор не пострадала, так как находилась в запланированном отпуске.

Уточнялось, что инцидент может иметь отношение к акциям сожжения Корана в Швеции. В прессе напомнили, что ранее лидер ливанской шиитской партии "Хезболлах" Хасан Насрулла призвал мусульман наказать организаторов подобных демонстраций.

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