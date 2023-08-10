Отец подростка из Каменска-Уральского назвал наркотики причиной смерти дочери

Фото: Следственный комитет РФ

Причиной смерти 16-летней девушки из Каменска-Уральского, тело которой обнаружили накануне, стала передозировка наркотиками. Об этом "КП-Екатеринбург" сообщил отец погибшей.

"Экспертиза установила, что дочка умерла от передозировки синтетическим наркотиком. Подробностей и где она его взяла я не знаю. Дату похорон объявим позже", – заявил журналистам отец.

В то же время официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мама погибшей обратилась в полицию с заявлением об исчезновении на следующий день после происшествия, 9 августа. Он уточнил, что тело девушки нашли в овраге в 10–20 метрах от тротуарной дорожки, которая пролегает вдоль лесопарковой зоны. Горелых также опроверг информацию о том, что тело подростка нашли в колодце.

По словам представителя ГУ МВД, в ночь исчезновения девушка отправила видеосообщение своему молодому человеку. При этом телефон подростка найти не удалось, в настоящий момент этим занимаются полицейские.

По факту гибели девушки проводится проверка, следователи уже осмотрели место происшествия, тело погибшей отправили на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

Ранее сообщалось, что полицейские обнаружили тело 16-летней девушки в Каменске-Уральском. Было установлено, что она приехала в город на последнем поезде. При этом ее дом находится на расстоянии шести километров от станции.

Перед исчезновением она написала публикацию в социальных сетях, в которой попросила каминцев "не убивать и не насиловать ее сегодня". Источники уточняли, что признаков насильственной смерти на теле не было.

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