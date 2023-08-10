08:17Происшествия
Глава Калужской области заявил об отсутствии последствий падения обломков БПЛА
Фото: Минобороны РФ
Никаких последствий после падения обломков сбитого беспилотника в Малоярославецком районе Калужской области нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что средства противовоздушной обороны сбили БПЛА в 04:03.
"Последствий для людей и инфраструктуры нет", – написал глава Калужской области.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что средства ПВО и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку Киева атаковать объекты России с помощью беспилотников, летевших в направлении Москвы и Севастополя. Всего уничтожено и подавлено 13 БПЛА.
Два БПЛА, летящих в направлении города Москвы, уничтожили в небе над Калужской областью и над территорией Одинцовского района Московской области. Около Севастополя дежурные средства ПВО поразили два беспилотника ВСУ, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели, рухнули в Черное море.
9 августа Сергей Собянин сообщал об уничтожении двух боевых беспилотников, пытавшихся пролететь в город. Мэр Москвы заявил, что один из них был сбит в районе Домодедово, а второй в районе Минского шоссе.
Минобороны РФ сообщило о новой попытке киевского режима атаковать столицу
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