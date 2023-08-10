Глава Калужской области заявил об отсутствии последствий падения обломков БПЛА

Фото: Минобороны РФ

Никаких последствий после падения обломков сбитого беспилотника в Малоярославецком районе Калужской области нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что средства противовоздушной обороны сбили БПЛА в 04:03.

"Последствий для людей и инфраструктуры нет", – написал глава Калужской области.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что средства ПВО и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку Киева атаковать объекты России с помощью беспилотников, летевших в направлении Москвы и Севастополя. Всего уничтожено и подавлено 13 БПЛА.

Два БПЛА, летящих в направлении города Москвы, уничтожили в небе над Калужской областью и над территорией Одинцовского района Московской области. Около Севастополя дежурные средства ПВО поразили два беспилотника ВСУ, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели, рухнули в Черное море.

9 августа Сергей Собянин сообщал об уничтожении двух боевых беспилотников, пытавшихся пролететь в город. Мэр Москвы заявил, что один из них был сбит в районе Домодедово, а второй в районе Минского шоссе.



Минобороны РФ сообщило о новой попытке киевского режима атаковать столицу