Агенты ФБР застрелили мужчину, публиковавшего угрозы в сторону Байдена

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Агенты ФБР США застрелили жителя штата Юта, который писал угрозы в адрес президента страны Джо Байдена и других представителей органов власти. Об этом сообщает телеканал KSL.

Уточняется, что подозреваемый был застрелен в собственном доме, куда правоохранители пришли с обыском и для его ареста, имея на то соответствующие ордеры. Внутренняя инспекция будет изучать инцидент и анализировать причины, по которым агентам ФБР пришлось открыть огонь.

Согласно данным прокуратуры Юты, мужчину звали Крейг Робертсон, он публиковал угрозы в адрес не только американского президента, но и вице-президента, генпрокурора, прокурора Манхэттена и прокурора штата Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне в День независимости США. ЧП произошло на северо-востоке города в ночь на 5 июля, огонь по людям злоумышленники вели из черного внедорожника.