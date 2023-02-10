15:50Происшествия
Человек погиб после падения в шахту лифта строящегося центра в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Человек погиб в результате падения в шахту лифта строящегося здания логистического центра в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета РФ.
"По предварительным данным, 10 февраля 2023 года в здании логистического центра в ТиНАО произошло падение людей в шахту лифта", – говорится в сообщении.
Выжившим в результате происшествия оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе путем просмотра записей видеокамер, установленных на территории объекта.
Ранее после проникновения в шахту лифта в доме на Свободном проспекте в Москве погиб 18-летний молодой человек. Лифт начал движение, что привело к смерти мужчины. ГУ СК РФ по Москве организовал проверку по факту произошедшего.
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