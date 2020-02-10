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Происшествия

10:36

Самолет Красноярск – Москва возвращается в аэропорт вылета

происшествия транспорт

Фото: telegram-канал ''Авиадиспетчер''

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordstar рейсом Красноярск – Москва после взлета решил вернуться в аэропорт вылета из-за того, что у него не убрались закрылки. Воздушное судно вырабатывает топливо. Об этом сообщает РИА Новости.

"По предварительным данным, после взлета не убрались закрылки, и экипаж принял решение вернуться в пункт вылета. В настоящее время борт вырабатывает топливо, посадка ориентировочно назначена на 15:30 [по местному времени]", – заявила официальный представитель красноярского аэропорта Леся Никитина.

Ранее сообщалось о закрытии аэропорта в Красноярске из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.

В ночь с 9 на 10 февраля экипаж пассажирского самолета, следующего по маршруту Санкт-Петербург – Екатеринбург, сообщил о неисправности. Несмотря на технические проблемы, борт удалось нормально приземлить в аэропорту места назначения. Никто из пассажиров не пострадал.

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