СК начал проверку после сообщений о треснувшей из-за мороза пятиэтажке в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи начали проверку после сообщений о треснувшей из-за мороза пятиэтажке в Новосибирске, сообщает пресс-служба СК России.

Следственный комитет по Новосибирской области начал поводить проверку в соответствии со статьей 238 УК РФ.

"В результате образовавшейся в стене дома трещины в некоторых квартирах посыпалась штукатурка и кирпичи. По предварительной информации, жильцы дома не пострадали", – сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, следователи выехали на место для осмотра и допроса жильцов дома и сотрудников управляющей организации.

По данным прокуратуры Новосибирской области, в мэрию города поступила жалоба от жителей дома по адресу улица Римского-Корсакова, дом 10, о появлении в здании трещины. В ведомстве сообщили, что специалисты выявляют причины дефекта, а именно проводят обследование подвалов и основных несущих конструкций дома.

Ранее сообщалось, что после публикации в Сети видео, на котором девушка оказалась внутри сорвавшегося лифта, власти Краснодара проверят управляющую организацию дома.

В управляющей компании сообщили, что заключение с точной причиной поломки в настоящее время не выдано. Также представители отметили, что механизмы проходили проверку на регулярной основе, нарушений выявлено не было.

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