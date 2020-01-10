В мечети Пакистана произошел взрыв

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В Пакистане произошел взрыв в одной из мечетей города Кветта. Об этом информирует РИА Новости.
Известно, что взрыв прогремел в пятницу вечером в районе Гусабад.
Жертвами происшествия стали 15 человек, 20 жителей ранены. Отмечается, что среди погибших – заместитель главы полиции города.
В настоящее время правоохранители устанавливают причины произошедшего. Территорию оцепили и приступили к расследованию случившегося.
Ранее сообщалось о том, что неизвестные заминировали автомобиль в сомалийской столице Могадишо. В результате взрыва погибли 90 человек.