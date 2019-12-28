Более 90 человек погибли при взрыве в Сомали

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В сомалийской столице Могадишо при взрыве заминированного автомобиля погибли более 90 человек, заявил член сомалийского парламента Абдиризак Мохамед.

"Меня проинформировали, что число погибших превышает 90 человек, среди них 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лиц и 4 иностранца", – написал Абдиризак Мохамед в Twitter.

По данным РИА Новости, пока ни одна действующая в регионе группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее сообщалось, что не менее 11 человек погибли в результате взрыва газа во время празднования свадьбы в провинции Курдистан на западе Ирана.

Известно, что взрыв прогремел в свадебном зале в городе Саккез. Среди погибших есть пятеро детей. Кроме того, 34 человека получили ранения различной степени тяжести.