Причиной жесткой посадки Ми-8 в Казахстане стала техническая неисправность

Фото: телеграм-канал "112 KZ"

Причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8, который в дальнейшем загорелся на западе Казахстана, стала техническая неисправность, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

В момент аварии на борту находилось 3 члена экипажа, двое из которых пострадали. Их доставили в больницу, где врачи оказывают им необходимую помощь. При этом еще один из членов экипажа погиб.

В связи с этим руководство Вооруженных сил Казахстана и командование Сил воздушной обороны страны выразили соболезнования семье погибшего военного и пообещали оказать пострадавшим помощь.

Сотрудники ведомства продолжают работать над установлением обстоятельств произошедшего. В настоящий момент на месте работает межведомственная оперативная группа.

О случившемся стало известно 9 нобря. Жесткая посадка произошла в районе села Сарыжар Марктукского района Актюбинской области. Информация об инциденте пришла в 11:40 по местному времени, то есть в 09:40 по московскому.

