Телеграм-канал президента Молдавии взломали

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В администрации президента Молдавии сообщили о взломе телеграм-канала главы республики Майи Санду и призвали не верить публикации о коррупционных деяниях министра юстиции Сергея Литвиненко.

Отмечается, что 9 ноября на канале молдавского лидера периодически появлялась, а затем удалялась публикация, в которой Литвиненко обвиняли в коррупции. В посте говорилось о том, что министр якобы подменил результаты голосования за кандидатуру Вероники Драгалин на должность главы прокуратуры антикоррупции.

Кроме того, в сообщении отмечалось, что Литвиненко "сливает" в СМИ различные сведения о своих коллегах: о вице-премьере Андрее Спыну, прокурорах и судьях.

Авторы поста также пообещали пользователям новые разоблачения в скором времени.

"Администрация президента сообщает о взломе официального телеграм-канала президента Молдавии Майи Санду. Точно так же мы отрицаем достоверность последних сообщений", – рассказали в администрации.

Ранее администрация президента Молдавии опровергла подлинность разговора главы республики Майи Санду с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), в котором речь шла об условиях объявления мобилизации в стране.

Из видеозаписи пранкеров следовало, что мобилизация в стране будет объявлена в случае, если Вооруженные силы России приблизятся в границам Молдавии.

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