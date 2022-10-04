Санду заявила о готовности на время отдать часть Молдавии Украине

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Молдавии Майя Санду в ходе беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявила о готовности передать Украине в пользование на несколько лет часть территорий страны. Лидеру республики позвонили от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Разговор опубликован в телеграм-канале пранкеров.

"Знаете, когда я была в Киеве, мы обсуждали вопрос с селом Джурджулешты (село в Кагульском районе Молдавии, граничит с Румынией и Украиной. – Прим. ред.), и мы выступили с предложением. Ваши люди приехали и осмотрели территорию, которую мы готовы вам предоставить, пока мы еще пытаемся решить юридические вопросы с портом в целом. Но мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет", – сказала Санду.

Однако молдавское руководство не получило дальнейшего ответа на данное предложение после осмотра территории техническими специалистами. Президента Молдавии также поинтересовалась об актуальности данного предложения в настоящее время.

Ранее администрация президента Молдавии опровергла подлинность разговора главы республики Майи Санду с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), в котором речь шла об условиях объявления мобилизации в стране.

Из видеозаписи пранкеров следовало, что мобилизация в стране будет объявлена в случае, если Вооруженные силы России приблизятся в границам Молдавии.



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