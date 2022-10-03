В Минобороны Молдавии опровергли введение военной мобилизации

Фото: depositphotos/luckyuran

Информация СМИ о том, что в Молдавии ведется подготовка военной мобилизации, ложная. Об этом сообщается на сайте министерства обороны государства.

"Появившаяся в СМИ из Российской Федерации информация о том, что в Молдавии будет объявлена всеобщая воинская мобилизация, является ложной", – прокомментировали в ведомстве.

Там уточнили, что мобилизационные мероприятия начинаются с объявления осадного или военного положения, в то время как в республике не наблюдаются такие обстоятельства. В министерстве добавили, что президент может объявить мобилизацию только с подтверждения парламента.

Ранее сообщалось, что бывшему главе Молдавии Игорю Додону продлили домашний арест до 21 октября. Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос адвокатов политика об отмене меры пресечения.

В мае бывшего президента задержали сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме организовали обыски. За день до этого прокуратура предъявила политику обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство страны.

В Кишиневе прошла протестная акция

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!