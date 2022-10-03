Администрация президента Молдавии опровергла подлинность разговора Санду с пранкерами

Фото: ТАСС/Dumitru Doru/EPA

Администрация президента Молдавии опровергла подлинность разговора главы республики Майи Санду с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), в котором речь шла об условиях объявления мобилизации в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Заявления в этой подделке не соответствуют действительности, поскольку представляют собой результат монтажа звука и изображения", – говорится в сообщении администрации.

Из видеозаписи следует, что мобилизация в стране будет объявлена в случае, если Вооруженные силы России приблизятся в границам Молдавии.

До этого в Минобороны Молдавии заявили, что слова Санду не соответствуют действительности, поскольку объявлению о мобилизации должно предшествовать сообщение парламента об осадном или военном положении в стране.

После этого законодательный орган может принять решение о мобилизации по предложению ВСБ. Объявить о полной или частичной мобилизации также может президент с согласия парламента.

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