СК выяснит обстоятельства конфликта учителя со школьником в Дзержинске

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента, в ходе которого учитель ударил ребенка в нижегородском Дзержинске. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

"Председатель СК России поручил доложить о случаях применения силы в отношении несовершеннолетнего в Нижегородской области... Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области представить доклад по обстоятельствам произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в одной из школ Дзержинска учитель избил ученика и повалил его на пол. Об инциденте стало известно 8 ноября, когда в Сети появилась видеозапись, на которой мужчина подходит к одному из школьников и несколько раз бьет его в живот.

По информации издания, в городской администрации заявили, что после инцидента педагог, который преподавал математику, уволился. В мэрии Дзержинска отметили, что раньше жалоб на данного преподавателя не поступало.



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