Учитель математики избил ученика в школе в Дзержинске – СМИ

Фото: телеграм-канал Ni Mash

Учитель избил ученика и повалил на пол в одной из школ Дзержинска. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что об инциденте стало известно 8 ноября, когда в Сети появилась видеозапись, на которой мужчина подходит к одному из школьников и несколько раз бьет его в живот.

По информации издания, в городской администрации заявили, что после инцидента педагог, который преподавал математику, уволился. В мэрии Дзержинска отметили, что раньше жалоб на данного учителя не поступало.

После появления в СМИ информации о конфликте между учителем и учеником в школе в Дзержинске прокуратура Нижегородской области организовала проверку.

"Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних и об оказании образовательных услуг", – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Канске Красноярского края учитель физкультуры побил 13-летнего школьника за "непослушание". По данным местной прокуратуры, инцидент произошел во время урока. После этого подросток обратился в травмпункт с ушибами шеи и царапинами на щеке.

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