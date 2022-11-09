Пистолет и семь патронов изъяли у водителя иномарки на востоке столицы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Сотрудники полиции изъяли пистолет с семью патронами у водителя автомобиля Volkswagen на шоссе Энтузиастов в районе Ивановское. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Уточняется, что автомобиль остановили для проверки документов.

"Водитель данного автомобиля заметно нервничал, не отвечал на вопросы полицейских. Для произведения его личного досмотра на место была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе досмотра 34-летнего приезжего мужчины в кармане жилета был обнаружен предмет, конструктивно схожий с пистолетом, а также семь патронов", – приводятся в сообщении слова начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по городу Владимира Васенина.

Было установлено, что пистолет является ручным нарезным короткоствольным огнестрельным оружием калибра 9 на 18 миллиметров, пригодным для выстрелов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу 58-летнего мужчину, устроившего в московском клубе "16 тонн" стрельбу и ранившего охранника. Мера пресечения избрана до 26 ноября. Пострадавший был доставлен в больницу. СМИ сообщали, что стрелявший скрылся с места ЧП на черном Mercedes с простреленной задней дверью. По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом виде.



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