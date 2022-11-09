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В здании Верховного суда Татарстана, где шло рассмотрение дела Галявиева, прошла эвакуация
Фото: ТАСС/Егор Алеев
В здании Верховного суда Татарстана, где началось рассмотрение дела устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева, провели эвакуацию после срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщает РИА Новости.
Из сообщения, транслируемого в суде по громкой связи, следует, что в здании было обнаружено задымление.
"На электронную почту суда пришло письмо с угрозами", – заявили в инстанции.
В настоящее время к зданию суда прибывают экстренные службы.
Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая 2021 года. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы.
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