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12:22

Происшествия

В здании Верховного суда Татарстана, где шло рассмотрение дела Галявиева, прошла эвакуация

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В здании Верховного суда Татарстана, где началось рассмотрение дела устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева, провели эвакуацию после срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщает РИА Новости.

Из сообщения, транслируемого в суде по громкой связи, следует, что в здании было обнаружено задымление.

"На электронную почту суда пришло письмо с угрозами", – заявили в инстанции.

В настоящее время к зданию суда прибывают экстренные службы.

Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая 2021 года. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы.

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