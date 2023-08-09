В МО РФ заявили о пресечении попытки Киева атаковать БПЛА объекты Подмосковья

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты в Подмосковье с помощью беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА", – указано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавших и разрушений в результате попытки атаки нет.

Ранее об уничтожении двух боевых беспилотников, пытавшихся пролететь в город, сообщил Сергей Собянин. Мэр Москвы заявил, что один из них был сбит в районе Домодедово, а второй в районе Минского шоссе.

ВС РФ пресекли попытку Киева атаковать БПЛА объекты на территории России