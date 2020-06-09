Москвичка перевела более 1 млн рублей на лечение якобы подполковнику армии США

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Жительница города сообщила полицейским, что неизвестный, представившись гражданином США, похитил у нее более одного миллиона рублей. Об этом Агентству "Москва" рассказали в правоохранительных органах.

55-летняя москвичка заявила, что стала жертвой мошенничества. "Она рассказала, что месяцем ранее через приложение Linkyou познакомилась с мужчиной, представившемся ей Мартином Брюсом – подполковником армии США из калифорнийского Сан-Хосе", – уточнили правоохранители.

Мужчина, выдававший себя за американского солдата, заверял женщину, что он был ранен в Афганистане и ему нужны деньги на лечение.

В результате потерпевшая перевела мужчине 3,5 тысячи долларов. Однако собеседник москвички попросил еще денег на медицинские нужды. В скором времени женщина взяла потребительский кредит на 1,3 миллиона рублей и отправила деньги.

В дальнейшем мужчина больше не выходил на связь, а пострадавшая поняла, что ее знакомый оказался мошенником.

Ранее москвича задержали за мошенничество с авиабилетами на 700 тысяч рублей. По данным следствия, подозреваемый не работал в авиационной отрасли и помочь с билетами не мог.