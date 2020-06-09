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Москва 24

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Происшествия

02:59

В Подмосковье спасатели вытащили собаку из канализационного колодца

происшествия животные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье спасатели вытащили собаку из канализационного колодца.

Как сообщила пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас", инцидент случился в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом пишет Агентство "Москва".

"В понедельник, 8 июня, работники пожарно-спасательной части №250 ГКУ МО "Мособлпожспас" вытащили собаку из канализационного колодца в Орехово-Зуевском городском округе", – отметили в пресс-службе.

Известно, что сигнал поступил от прохожего, который случайно услышал собаку из люка, когда проходил мимо.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели животное, сидящее на дне люка. По информации сотрудников спасательных служб, пес был напуган.

"Используя спасательный инвентарь, бедолагу удалось вытащить на поверхность", – сообщил старший смены Николай Быстров.

Ранее в Подмосковье спасатели вытащили из колодца бобра. Инцидент произошел в СНТ "Солярис".

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