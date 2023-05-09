Глава СК заинтересовался делом о гибели двух человек из-за падения дерева в парке Саратова

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Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели девятилетней девочки и женщины из-за падения дерева в парке в Саратове. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе расследования обстоятельств гибели женщины и ребенка в городском парке Саратова", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 9 мая в "Городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького" в Саратове. На отдыхающих упало дерево. В результате происшествия два человека погибли, еще пятеро получили травмы.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц").

