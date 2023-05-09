Прессованный пластик загорелся в Коломне на площади 1 тыс "квадратов"

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Прессованный пластик загорелся в Коломне на открытой площадке, сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области.

Огонь вспыхнул на Пирочинском шоссе, доме 25. В 6:35 пожар локализовали на площади 1 тысяча квадратных метров.

К тушению привлекли 17 единиц техники и 62 человека. Ликвидация пожара продолжается.

Ранее сообщалось, в недостроенном здании ЖК в районе Очаково-Матвеевское загорелись строительные материалы на площади 40 "квадратов". По словам очевидцев, черные клубы дыма от пожара видны были из Северного Чертаново, Ясенево, Одинцово, а также из Красногорска.

Позже появилась информация, что площадь пожара выросла до 500 квадратных метров. На стройке горели гидроизоляция и утеплитель на открытой площадке.