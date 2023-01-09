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Момент падения елки на людей в Мурманске попал на видео, которое было распространено в средствах массовой информации, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

По данному факту следствие организовало процессуальную проверку.

"На двух граждан города Мурманска упала новогодняя елка, установленная в районе железнодорожного вокзала. В результате жители города получили телесные повреждения", – сообщили в ведомстве.

В Следственном комитете уточнили, что по результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в ресторане на улице Арнавуткей в Стамбуле произошло обрушение террасы. В результате инцидента пострадали четыре человека. Их доставили в медучреждение.

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