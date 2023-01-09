20:31Происшествия
Момент падения елки на людей в Мурманске попал на видео
По данному факту следствие организовало процессуальную проверку.
"На двух граждан города Мурманска упала новогодняя елка, установленная в районе железнодорожного вокзала. В результате жители города получили телесные повреждения", – сообщили в ведомстве.
В Следственном комитете уточнили, что по результатам проверки примут процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в ресторане на улице Арнавуткей в Стамбуле произошло обрушение террасы. В результате инцидента пострадали четыре человека. Их доставили в медучреждение.
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