People: в США пятеро взрослых удерживали троих детей и несколько собак в запертом доме

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В США пятеро взрослых удерживали троих детей и несколько собак в запертом доме. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на People.

В материале сказано, что в Кэрроллтоне американского штата Кентукки полицейские отреагировали на сообщения местных жителей о том, что маленького ребенка могут держать в закрытом помещении. Прибыв на место, офицеры обнаружили мальчика, запертого "за деревянным и металлическим ограждением, закрытым на висячий замок". Он был раздет, в клетке находились фекалии и моча.

Во время обыска дома полицейские нашли еще двоих детей и девять собак в плохом состоянии. В итоге были арестованы Шелби Туроси, Уильям Махони, Тэмми Симмонс, Коди Джонсон и Бренда Чилтон по обвинению в преступном насилии и неосторожном обращении с ребенком. Против Туроси также завели дело о хранении метамфетамина и марихуаны.

Правоохранительные органы США пока не подтвердили, что дети имеют отношение к кому-то из пяти задержанных. Расследование дела продолжается.

Ранее в США полицейские обнаружили мумию мужчины в туалете дома его матери. Это произошло в городе Окленд, когда правоохранители искали 95-летнюю Надин Паркер по просьбе одного из ее родственников. Выяснилось, что женщину два года назад перевели в дом престарелых, но при проверке ее жилища было найдено мумифицированное тело мужчины.