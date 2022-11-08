Пенсионерка из Москвы по просьбе мошенников сбросила с балкона 400 тыс руб

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали мужчину, который подозревается в хищении 400 тысяч рублей у 76-летней женщины. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, на телефон пенсионерке поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником полиции и рассказал, как нужно вести себя в случае звонка злоумышленника. Он убедил женщину, что нужно выполнять все указания звонившего, а также заверил, что ситуация будет находиться под контролем правоохранительных органов. Спустя время пенсионерке поступил еще один телефонный звонок.

"Мужчина на другом конце провода, угрожая, велел снять денежные средства с банковского счета и сбросить их с балкона, что пожилая женщина и сделала. Спустя некоторое время пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию", – говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего жителя Подмосковья. Он заявил, что часть похищенных средств перевел сообщнику, а оставшейся суммой распорядился по своему усмотрению.

ОМВД по Тверскому району возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули трех пожилых москвичек, которые сбросили с балкона в общей сложности свыше миллиона рублей по их просьбе. Оперативники задержали 29-летнего приезжего мужчину, который выполнял роль курьера, подбирал свертки с деньгами.



"Московский патруль": пенсионерка отдала более 400 тысяч рублей мошенникам

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