Мотоциклист погиб в результате падения с эстакады в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мотоциклист погиб в результате падения с эстакады на западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 13:00 возле дома 43А по Рябиновой улице. Мотоциклист наехал на препятствие, после чего упал с эстакады.

Ранее водитель легкового автомобиля насмерть сбил женщину на пешеходном переходе на улице Знаменка. Авария произошла в районе дома 3.

По статистике столичного ГИБДД, район Выхино-Жулебино является самым аварийно-опасным в городе. За девять месяцев текущего года там произошло 120 автомобильных аварий, жертвами которых стали восемь человек, 144 участника пострадали.