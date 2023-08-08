Мужчина выпал из окна жилой высотки в районе Ростокино

Фото: телеграм-канал Readovka

Мужчина в одних трусах выпал из окна высотного дома в жилом комплексе "Триколор" в столичном районе Ростокино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

От полученных травм мужчина скончался. Его личность в настоящее время устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства случившегося.

По информации ряда телеграм-каналов, погибший полез в окно, пытаясь сбежать от полицейских, которые якобы ломились к нему в дверь. Тем не менее в столичном главке МВД РФ эту информацию опровергли.

Ранее в Москве Николай Ефремов, сын актера Михаила Ефремова, выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте. После инцидента мужчину доставили в реанимацию, ему провели срочную операцию. Соседи рассказывали, что пострадавший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.



"Московский патруль": сын Ефремова госпитализирован в критическом состоянии