Сосед рассказал об убитой на кладбище под Белгородом девочке

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Сосед убитой на кладбище в поселке Разумное девочки заявил, что она была добрым и общительным человеком. Об этом сообщает телеканал "360".

Он подчеркнул, что совершивший преступление злоумышленник заслуживает сурового наказания.

"Хорошая, порядочная девочка. Ничего плохого (сказать не могу. – Прим. ред.). Культурная, общительная. Проходила – по-соседски здоровалась всегда. Только положительное", – поделился сосед.

6 августа тело пропавшей 15-летней девушки обнаружили в поселке Разумное в Белгородской области. На этом фоне СК РФ завел уголовное дело.

По последней информации, подозреваемого в убийстве задержали. В региональном управлении СК уточнили, что злоумышленник ранее уже был судим. Задержанный является местным жителем.

До этого сообщалось, что тело шестилетнего мальчика, который пропал в районе Кедровка в Кемерове, обнаружили в водоеме недалеко от его дома на улице Российской.