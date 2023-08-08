При посадке самолета Ан-24 в Якутии произошло повреждение шасси

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Повреждение шасси произошло у грузового самолета Ан-24 при посадке в аэропорту поселка Мирный в Якутии, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

ЧП произошло 8 августа, когда воздушное судно выполняло грузовой рейс по маршруту Красноярск – Мирный – Магадан. При посадке разорвалась пневматика правой стойки шасси.

На борту находились три члена экипажа. Никто из них не пострадал. Самолет отбуксировали к месту стоянки. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее самолет авиакомпании "Сибирь" столкнулся со стаей птиц при вылете из аэропорта Иркутска. В связи с произошедшим экипажем было принято решение прервать взлет и вернуться на стоянку. Никто из 124 находящихся на борту пассажиров не пострадал.

