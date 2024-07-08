ВСУ в четвертый раз за день обстреляли Шебекино Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области в четвертый раз за день 8 июля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"ВСУ в четвертый раз за день обстреляли город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет", – написал он.

По его словам, в результате атаки в 53 квартирах многоквартирного дома были выбиты стекла, также были повреждены 3 частных дома, социальный объект и линия электропередачи.

Гладков уточнил, что информация о последствиях атаки будет дополняться и заявил, что подомовой обход продолжится в светлое время суток.

Ранее под обстрел украинской армии также подпал Белгород, в котором загорелось здание СТО. Как уточнялось, пожар начался из-за возгорания шин.

В результате атаки на территории производственного предприятия оказалась повреждена крыша одного из помещений, а в трех частных домах были посечены кровли и фасады.