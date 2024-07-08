08 июля, 23:31Происшествия
ВСУ в четвертый раз за день обстреляли Шебекино Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области в четвертый раз за день 8 июля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"ВСУ в четвертый раз за день обстреляли город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет", – написал он.
По его словам, в результате атаки в 53 квартирах многоквартирного дома были выбиты стекла, также были повреждены 3 частных дома, социальный объект и линия электропередачи.
Гладков уточнил, что информация о последствиях атаки будет дополняться и заявил, что подомовой обход продолжится в светлое время суток.
Ранее под обстрел украинской армии также подпал Белгород, в котором загорелось здание СТО. Как уточнялось, пожар начался из-за возгорания шин.
В результате атаки на территории производственного предприятия оказалась повреждена крыша одного из помещений, а в трех частных домах были посечены кровли и фасады.
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