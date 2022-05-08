В Подмосковье за сутки потушили 52 очага пала травы – "Мособлпожспас"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Мособлпожспас" сообщил о тушении 52 очагов пала травы в Подмосковье за сутки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Начальник "Мособлпожспаса" Геннадий Пестов отметил, что пожарные каждый день выезжают на тушение пала травы.

"Обычно площадь возгорания небольшая, но всегда есть риск распространения огня в лес и жилые постройки. Уважаемые жители Подмосковья, прекратите поджигать сухую траву. Вы наносите непоправимый вред природной экосистеме и жителям ближайших населенных пунктов", – отметил он.

Ранее МЧС России напомнило о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности всеми жителями России в период майских праздников.

В настоящее время в 33 субъектах РФ введен особый противопожарный режим, в 73 регионах уже начался пожароопасный сезон.