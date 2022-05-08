Число пострадавших в результате пожаров в Красноярском крае выросло до 19

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Фото: телеграм-канал Москва 24
Количество пострадавших в результате пожаров в Красноярском крае увеличилось до 19 человек, среди них шестеро пожарных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
Отмечается, что 14 из пострадавших потребовалась госпитализация, в числе которых шестеро пожарных.
Многочисленные пожары возникли 5 мая в Республике Хакасия и Омской области. В хакасском Абакане от огня на площади 225 гектаров пострадали 531 дачный участок и 30 нежилых строений. В Омской области, пожары в восьми населенных пунктах повредили 115 строений, включая 70 жилых домов. В результате омских пожаров погибли два человека и пострадали восемь.
А 6 мая многочисленные пожары возникли в Красноярском крае. Огонь распространяется в более чем 16 населенных пунктах. По данным Россельхоза, в результате пожаров сгорело 350 домов, ситуация усугубилась сильным ветром с порывами более 25 метров в секунду.
В свою очередь, Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших и потерявшим жилье в результате природных пожаров в Красноярском крае. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что президент также выслушал доклад губернатора Красноярского края Александра Усса о ситуации с природными пожарами и о принимаемых для ликвидации их последствий мерах.
Путин поручил оказать помощь близким погибших из-за пожаров в Красноярском крае
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