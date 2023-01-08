Более 50 человек пострадали при столкновении поездов в метро Мехико

Фото: AP Photo/Fernando Llano

Число пострадавших при столкновении двух составов в метро столицы Мексики возросло до 57, сообщил руководитель управления общественной безопасности Мехико Омар Гарсия.

В своем в Twitter чиновник опубликовал список пострадавших. Там значится один не совершеннолетний. Речь идет о 16-летней девушке.

Столкновение поездов произошло в субботу на третьей линии метрополитена. Как сообщила мэр Мехико Клаудия Шейнбаум, авария случилась между станциями Potrero и La Raza.

Согласно официальным данным, погиб один человек. По информации Reuters, жертвой стала молодая женщина.

Один из очевидцев заявил, что ему повезло, поскольку в последний момент он решил сесть в предпоследний вагон, а не в последний, который в результате ЧП оказался сильно смят.

"Я просто закрыл глаза, когда почувствовал, как стены поезда сгибаются. <...> В метро отключили электричество, пошел дым, который душил нас. Мы не могли нормально дышать", – приводит его слова Associated Press.

Пострадавших доставили в больницы. Причины происшествия пока неизвестны. Прокуратура Мехико начала расследование.

В марте 2020 года два поезда метрополитена Мехико столкнулись на станции Takubaya. В результате один человек погиб и более 40 получили различные травмы.



После столкновения поездов в метро Мехико погиб один человек

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