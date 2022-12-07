06:17Происшествия
Самогонный аппарат взорвался в квартире жилой многоэтажки в Казани
Фото: YouTube/МЧС Татарстана
Самогонный аппарат взорвался в квартире на 16-м этаже жилого дома в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел накануне вечером. Возгорания в результате взрыва паров спирта не возникло. Признаков пожара не было.
"Повреждено остекление в помещениях спальни, кухни и на балконе двух комнатной квартиры. <...> Несущие стены и межкомнатные перегородки не пострадали", – говорится в сообщении.
По данным спасателей, погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в городе Азове в Ростовской области. Хозяин квартиры в момент происшествия проводил ремонтные работы с газовым оборудованием. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Три взрыва бытового газа произошли в регионах РФ 5 декабря
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