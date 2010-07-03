Около 70 человек эвакуировали из здания "ОКБ Сухого" из-за возгорания

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Из здания "ОКБ Сухого" на улице Поликарпова в Москве из-за возгорания эвакуировали около 70 человек.

"Пожар на площади пять квадратных метров происходил на лестничной клетке первого этажа. Огонь потушен. Никто не пострадал", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"ОКБ Сухого" – одно из ведущих российских предприятий по разработке авиационной техники. Входит в авиационный холдинг ОАО "Компания "Сухой". В настоящее время компанией реализуются перспективные программы в области военного и гражданского авиастроения.

Ранее сообщалось, что пожар охватил один из частных домов в городском округе Мытищи. В тушении были задействованы 20 человек и 5 единиц техники. На данный момент открытое горение удалось ликвидировать.

