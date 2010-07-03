Жильцов многоэтажки в Строгине эвакуировали из-за пожара

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Из многоэтажки в столичном районе Строгино из-за пожара эвакуировали 20 человек.

"В 12:08 поступила заявка на загорание по адресу: ул. Исаковского, д. 20, к. 2. Происходило загорание личных вещей и мебели на балконе одной из квартир", – говорится на сайте ГУ МЧС по городу.

Площадь пожара составила три квадратных метра. В 12:27 возгорание было ликвидировано. В числе эвакуированных – пятеро детей. Данных о пострадавших не поступало.

Накануне при пожаре в квартире в районе Москворечье-Сабурово погибли два человека. Их передали врачам, и медики установили смерть обоих пострадавших. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на Каширском шоссе.

